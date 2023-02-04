Об этом сообщил портал Delfi.

Отмечается, что ОАО "Latvijas valsts meži" вырубило деревья на участке протяженностью около 82 км из предусмотренных в рамках первой очереди 85,8 км. В целом, сейчас строительные работы ведутся на 75 из 82 км границы, очищенной от деревьев.

Известно, что к концу января этого года построено 36,1 км постоянной ограды в пределах первой очереди строительных работ на латвийско-белорусской границе. Строительство забора должно ускориться в пять раз – до 1 км в день.

В общей сложности Латвия планирует построить ограждение на границе с Беларусью протяженностью 173 км. Первый участок будет завершен к весне этого года, а второй – к весне 2024 года. Строительство первых девяти приоритетных участков постоянного забора стоит 53,57 млн евро.

Строительство следующих шести участков инфраструктуры в рамках второй очереди также получило "Citrus Solutions", а один участок построит ООО "VIA". Расходы на реализацию второй очереди составят 38,7 млн евро.