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Латвия построила 36 километров забора на границе с Беларусью, - СМИ

4 февраля, 2023 суббота
16:07
Мир

В рамках первой очереди строительных работ на латвийско-белорусской границе с августа 2022 года по конец января этого года построено 36,1 км постоянной ограды

Об этом сообщил портал Delfi.

Отмечается, что ОАО "Latvijas valsts meži" вырубило деревья на участке протяженностью около 82 км из предусмотренных в рамках первой очереди 85,8 км. В целом, сейчас строительные работы ведутся на 75 из 82 км границы, очищенной от деревьев.

Известно, что к концу января этого года построено 36,1 км постоянной ограды в пределах первой очереди строительных работ на латвийско-белорусской границе. Строительство забора должно ускориться в пять раз – до 1 км в день.

В общей сложности Латвия планирует построить ограждение на границе с Беларусью протяженностью 173 км. Первый участок будет завершен к весне этого года, а второй – к весне 2024 года. Строительство первых девяти приоритетных участков постоянного забора стоит 53,57 млн евро.

Строительство следующих шести участков инфраструктуры в рамках второй очереди также получило "Citrus Solutions", а один участок построит ООО "VIA". Расходы на реализацию второй очереди составят 38,7 млн евро.

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