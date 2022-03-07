Латвия попросила постоянного присутствия военных США из-за вторжения РФ в Украину
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к постоянному присутствию американских военных на территории страны после вторжения России в Украину
Об этом он заявил 7 марта на совместной пресс-конференции в Риге с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Reuters .
"Учитывая последние события, мы были бы очень рады постоянному присутствию американских войск здесь, в Латвии", - заявил Ринкевичс.
"Мы больше не питаем иллюзий относительно путинской России, мы на самом деле не видим никаких веских оснований считать, что Россия может изменить свою политику", - подчеркнул глава МИД Латвии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 30.23
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.67
- Актуальное
- Важное