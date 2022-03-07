Латвия попросила постоянного присутствия военных США из-за вторжения РФ в Украину

Об этом он заявил 7 марта на совместной пресс-конференции в Риге с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Reuters .



"Учитывая последние события, мы были бы очень рады постоянному присутствию американских войск здесь, в Латвии", - заявил Ринкевичс.



"Мы больше не питаем иллюзий относительно путинской России, мы на самом деле не видим никаких веских оснований считать, что Россия может изменить свою политику", - подчеркнул глава МИД Латвии.



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