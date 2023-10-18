Латвия поможет Украине в работе над запуском 5G, - Федоров

Об этом Федоров написал в своем телеграм-канале.

"Работаем над запуском 5G в Украине — подписали меморандум о сотрудничестве с Министерством транспорта Латвии. Договорились о совместной работе по внедрению 5G в Украине, поддержке мобильных операторов и восстановлению широкополосного интернета", - пишет министр цифровой трансформации.

По словам Михаила Федорова, Латвия — одна из первых стран в Европе, запустившая общедоступный 5G. А обмен опытом с европейскими коллегами очень ценен для Украины.

"Нам нужно больше инноваций в телеком-инфраструктуре, чтобы не отставать от мировых трендов и обеспечивать украинцев качественной связью и интернетом. Сотрудничество будет способствовать более быстрой интеграции Украины в европейскую цифровую экосистему и поможет построить технологическую телеком-инфраструктуру", - добавил министр.