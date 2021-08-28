Латвия: пограничники Лукашенко вооружились пулеметами и говорят как будут "убирать" латышских военных
Подвластны самопровозглашенному правителю Беларуси Александру Лукашенко пограничные части готовятся к серьезным провокациям на границе с Латвией, которая одновременно является частью восточной границы ЕС. Или же используют эту демонстративную подготовку как психологическое давление
На это обращает внимание латышский государственный милитаристский портал Sargs.lv , передает Еспресо.TV .
По словам представителей Нацгвардии Латвии, с латышского стороны границы слышно, как белорусские военные за 20-30 метров от них, не скрываясь, обсуждают распределение "живых мишеней" в виде латышских "коллег" и говорят о том, как "убирать" данные цели.
Читайте также: Воины Лукашенко гонят беженцев в Латвию под дулами автоматов. Видеофакт
В частности, белорусы распределяют между собой участки стрельбы, говорят о том, кто за что отвечает, и обсуждают пути отхода после вероятного ведения огня.
Такая маркировка целей происходит в каждую смену белорусских пограничных частей.
Латышский сторона относится к подобного со всей серьезностью и доказывает данные факты до сведения ЕС и мирового сообщества.
Sargs.lv также обращает внимание на существенное перевооружение белорусов. В них появились снайперские винтовки и кулетеметы Драгунова.
Кроме того, караулы пограничников Республики Беларусь усиленно лицами в форме без опознавательных знаков.
Читайте также: В МИД не исключают, что Лукашенко может напасть на Украину
Это также подтвердил председатель Пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс.
Вряд ли вооружение планируется применять против беженцев, считает в свою очередь руководитель Центра стратегической коммуникации НАТО в Латвии Янис Сартс.
"Лукашенко - отчаявшийся человек. Эти шаги показывают человека, которому нечего терять на международном уровне, и он ищет способы сохранить власть. Я думаю, его цель - найти какие-то рычаги влияния на ЕС, чтобы найти тему, которой можно торговаться в обмен на ослабление санкций и легитимизации своей власти ", - подчеркнул он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.44Продажа 31.86
- Актуальное
- Важное