Латвия: пограничники Лукашенко вооружились пулеметами и говорят как будут "убирать" латышских военных

На это обращает внимание латышский государственный милитаристский портал Sargs.lv , передает Еспресо.TV .



По словам представителей Нацгвардии Латвии, с латышского стороны границы слышно, как белорусские военные за 20-30 метров от них, не скрываясь, обсуждают распределение "живых мишеней" в виде латышских "коллег" и говорят о том, как "убирать" данные цели.



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В частности, белорусы распределяют между собой участки стрельбы, говорят о том, кто за что отвечает, и обсуждают пути отхода после вероятного ведения огня.



Такая маркировка целей происходит в каждую смену белорусских пограничных частей.



Латышский сторона относится к подобного со всей серьезностью и доказывает данные факты до сведения ЕС и мирового сообщества.



Sargs.lv также обращает внимание на существенное перевооружение белорусов. В них появились снайперские винтовки и кулетеметы Драгунова.



Кроме того, караулы пограничников Республики Беларусь усиленно лицами в форме без опознавательных знаков.



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Это также подтвердил председатель Пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс.



Вряд ли вооружение планируется применять против беженцев, считает в свою очередь руководитель Центра стратегической коммуникации НАТО в Латвии Янис Сартс.



"Лукашенко - отчаявшийся человек. Эти шаги показывают человека, которому нечего терять на международном уровне, и он ищет способы сохранить власть. Я думаю, его цель - найти какие-то рычаги влияния на ЕС, чтобы найти тему, которой можно торговаться в обмен на ослабление санкций и легитимизации своей власти ", - подчеркнул он.





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