Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Латвия: пограничники Лукашенко вооружились пулеметами и говорят как будут "убирать" латышских военных

Латвия: пограничники Лукашенко вооружились пулеметами и говорят как будут "убирать" латышских военных

28 августа, 2021 суббота
13:10
Мир

Подвластны самопровозглашенному правителю Беларуси Александру Лукашенко пограничные части готовятся к серьезным провокациям на границе с Латвией, которая одновременно является частью восточной границы ЕС. Или же используют эту демонстративную подготовку как психологическое давление

На это обращает внимание латышский государственный милитаристский портал Sargs.lv , передает Еспресо.TV .

По словам представителей Нацгвардии Латвии, с латышского стороны границы слышно, как белорусские военные за 20-30 метров от них, не скрываясь, обсуждают распределение "живых мишеней" в виде латышских "коллег" и говорят о том, как "убирать" данные цели.

Читайте также: Воины Лукашенко гонят беженцев в Латвию под дулами автоматов. Видеофакт

В частности, белорусы распределяют между собой участки стрельбы, говорят о том, кто за что отвечает, и обсуждают пути отхода после вероятного ведения огня.

Такая маркировка целей происходит в каждую смену белорусских пограничных частей.

Латышский сторона относится к подобного со всей серьезностью и доказывает данные факты до сведения ЕС и мирового сообщества.

Sargs.lv также обращает внимание на существенное перевооружение белорусов. В них появились снайперские винтовки и кулетеметы Драгунова.

Кроме того, караулы пограничников Республики Беларусь усиленно лицами в форме без опознавательных знаков.

Читайте также: В МИД не исключают, что Лукашенко может напасть на Украину

Это также подтвердил председатель Пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс.

Вряд ли вооружение планируется применять против беженцев, считает в свою очередь руководитель Центра стратегической коммуникации НАТО в Латвии Янис Сартс.

"Лукашенко - отчаявшийся человек. Эти шаги показывают человека, которому нечего терять на международном уровне, и он ищет способы сохранить власть. Я думаю, его цель - найти какие-то рычаги влияния на ЕС, чтобы найти тему, которой можно торговаться в обмен на ослабление санкций и легитимизации своей власти ", - подчеркнул он.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Латвия
новости Беларуси
режим Лукашенко
Читайте также:
Анна Стеценко
27 августа, 2021 пятница
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
Офіс генпрокурора
27 августа, 2021 пятница
Когда Путина смогут привлечь к ответственности за вооруженную агрессию на Донбассе: заявление ОГПУ
26 августа, 2021 четверг
Афганистан: Масуд договорился с талибами о временном перемирии
Киев
+14
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.82
    Покупка 26.82
    Продажа 27.06
  • EUR
    Покупка 31.44
    Продажа 31.86
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
28 августа
14:38
МЗ разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии
14:12
Центр города Харькова перекроют на три дня
13:50
Белый дом назвал темы переговоров Зеленского с Байденом
13:31
В Ялте сгорела крыша многоэтажки
12:52
За деньги из Москвы против "Крымской платформы" работали 15 тыс. ботов, - СБУ
12:38
Обстрелы Авдеевки: ранен военный, железнодорожное сообщение приостановлено
11:45
Перед встречей с Байденом Зеленскому напомнят требования народа Украины
11:00
Польские учителя отримуюють на 1 тыс. евро больше за украинских
10:30
В Украине полностью привиты от коронавируса менее 10% населения
10:00
Российские войска во второй раз в течение утра обстреливают Авдивку
09:37
Пандемия COVID в Украине: вторые сутки - более 2 тыс. заражений
09:15
Осужденный за борьбу с Майданом экс-заместитель начальника милиции Одессы восстановился в должности, - СМИ
09:00
Ее покровительство - это благословение небес. Успение Пресвятой Богородицы: история, значение, надежды великого праздника
08:55
В Афганистане ликвидирован планировщик терактов "ИГ", - CNN
08:23
Вступление в ПТУ продлено до 1 октября
08:00
27 августа на фронте 7 обстрелов неподалеку от 6 поселков и сел, россиянами убит защитник Украины
07:26
В небе над Харьковщиной обнаружено иностранный беспилотник
07:10
Эксклюзив
COVID-19
COVID-19 как экономический кризис природного происхождения
07:00
Книга для меньшинства, сатана в юбке и замаханная женщина - 5 книг, где говорят горькую правду
2021, пятница
27 августа
23:00
Марсоход Perseverance снова готовится добыть образец марсианского земли
Вторая попытка: марсоход Perseverance снова готовится добыть образец марсианской почвы
22:41
Дмитрий Кулеба
"Не отвечают дружественному характеру": Кулеба о словах президента Эстонии о вступлении Украины в ЕС
21:51
В Киеве на Южном мосту в результате двух ДТП затруднено движение
21:18
В Харьковском горсовете проводят обыски
21:03
Николай Рудьковский
ОГПУ просит суд арестовать бывшего министра Рудьковского
20:45
Более 230 украинцев остаются в Афганистане, - посол
20:38
Зеленський и Санду
Говорили о возвращении энергокомпаний и "Крымской платформе": Зеленский встретился с Санду
19:51
Теракт возле аэропорта Кабула: среди погибших были граждане Великобритании
19:50
Янукович
Дело "Межигорья": Януковича повторно вызвали в суд
19:27
В Беларуси ликвидировали Ассоциацию журналистов
19:12
В Одесской области в ДТП пострадали трое полицейских
19:03
Распространение списков должников за комуслуги является нарушением закона, - Офис омбудсмена
18:54
Криштиано Роналду
Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед"
18:33
Николай Гусак
Судья Верховного Суда Гусак подал в отставку
18:25
дия
COVID-сертификаты в "Дии" сгенерировали около 300 тыс. украинцев, - Федоров
18:18
В Киеве двое мужчин устроили стрельбу по автомобилю
18:13
сепар
День в зоне ООС: оккупанты обстреляли позиции вблизи Новомихайловки, погиб украинский военный
18:06
В Китае одновременно взорвали 15 небоскребов-долгостроев. ВИДЕО
17:59
Присвоили более миллиона на ремонте дорог после наводнения: СБУ разоблачила чиновников на Буковине
17:37
ПриватБанк
Наблюдательный совет назначил нового заместителя главы ПриватБанка: за что он будет отвечать
17:34
Американская компания не будет закупать двигатели для космических ракет в России
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV