Латвия поддержала "гарантии безопасности" для Украины, объявленные на саммите НАТО
9 августа Латвия присоединилась к другим странам, которые подписали декларацию G7 в защиту Украины, в частности, к обязательствам по безопасности, озвученным на саммите Североатлантического альянса
Об этом сообщает премьер-министр Кришьянис Кариньш в Twitter.
"Латвия присоединяется к G7, подписавшей декларацию о поддержке Украины", - написал Кариньш.
Рига обещает помогать нашей стране в полномасштабной войне с РФ.
"Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется. Мы ожидаем создания специального международного трибунала по агрессии против", - добавил премьер-министр Латвии.
Декларация о гарантиях безопасности для Украины
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К сделке смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.
В ОПУ отметили, что это важная победа Украины на пути к НАТО и большой результат, которому предшествовала многомесячная работа команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.
В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.
18 июля на дебатах Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации "Группы семи" (G7) о гарантиях безопасности для Украины
25 июля Румыния решила присоединиться к декларации стран G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
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