Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление государственного секретаря министерства обороны Латвии Яниса Гарриссонса.

Как передает Delfi, страна надеется, что HIMARS сможет поступить в распоряжение латвийских военных к 2025 году. При этом отмечается, что высокий спрос на это оружие может замедлить поставки в Латвию.

Как известно, системы HIMARS планирует приобрести все три страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония.

"Мы говорили раньше, когда составлялся бюджет, что у нас есть три главных приоритета – противокорабельные ракеты, ПВО и дальнобойная артиллерия или HIMARS. Закупка этого оборудования является общим решением и проектом всех стран Балтии. Мы направили запрос правительству США относительно наличия и цен и сейчас ждем ответа. Мы надеемся получить одобрение до сентября, как это сделала Эстония. В дальнейшем американская сторона будет заказывать системы HIMARS у своих производителей – компании Lockheed Martin. США также закупят у производителя и обеспечат обучение наших солдат работе с HIMARS", – отметил представитель латвийского минобороны.

Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу правительства Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS и связанного оборудования на сумму до 500 миллионов долларов