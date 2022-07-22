Латвия планирует закупить у США системы HIMARS
Латвия подала заявку правительству Соединенных Штатов на закупку мобильных реактивных систем залпового поражения HIMARS
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление государственного секретаря министерства обороны Латвии Яниса Гарриссонса.
Как передает Delfi, страна надеется, что HIMARS сможет поступить в распоряжение латвийских военных к 2025 году. При этом отмечается, что высокий спрос на это оружие может замедлить поставки в Латвию.
Как известно, системы HIMARS планирует приобрести все три страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония.
"Мы говорили раньше, когда составлялся бюджет, что у нас есть три главных приоритета – противокорабельные ракеты, ПВО и дальнобойная артиллерия или HIMARS. Закупка этого оборудования является общим решением и проектом всех стран Балтии. Мы направили запрос правительству США относительно наличия и цен и сейчас ждем ответа. Мы надеемся получить одобрение до сентября, как это сделала Эстония. В дальнейшем американская сторона будет заказывать системы HIMARS у своих производителей – компании Lockheed Martin. США также закупят у производителя и обеспечат обучение наших солдат работе с HIMARS", – отметил представитель латвийского минобороны.
- Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу правительства Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS и связанного оборудования на сумму до 500 миллионов долларов
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