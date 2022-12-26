Латвия планирует закупить ракетные комплексы береговой обороны NSM в 2023 году
Латвия готовится приобрести противокорабельные ракетные комплексы Naval Strike Missile (NSM), производителем которых является норвежская Kongsberg Defence & Aerospace
О планах минобороны Латвии подписать договор о приобретении систем сообщил спикер оборонного ведомства Каспар Галкин, пишет Delfi.
Подписание контракта на закупку планируется в 2023 году. Переговоры с США о закупке идут с сентября, говорит спикер минобороны.
В настоящее время NSM находится на вооружении в США, Норвегии, Германии, Британии, Испании, Румынии, Польше, Канаде и Австралии. Дальность ракеты достигает 185 км, комплекс может применяться в качестве береговой батареи, устанавливаться на колесное основание или на палубе корабля.
Также готовят закупку и шести комплексов HIMARS, но ориентировочные сроки заключения договора пока не называют.
- В начале декабря минобороны Латвийской Республики сообщило об усилении военного присутствия США: американские солдаты и военная техника планировали разместить в Латвии на ротационной основе.
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