Латвия планирует закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью: открытым остается один
Дачальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс предлагает правительству закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью из-за наплыва нелегалов
Об этом сообщает Rus.LSM .
Отмечается, что за последнюю неделю количество попыток нелегального пересечения границы Латвии со стороны Республики Беларусь значительно выросло. Поэтому начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс предлагает правительству закрыть пограничный пункт в Силене. Открытым остается только один пограничный пункт – у Патерниеки.
Пуятс отметил, что ситуация на прошлой неделе показалась, "наверное, самой напряженной за все три года начиная с 2021-го". По его словам, за неделю незаконно пересечь границу с Латвией пытались 892 персоны, не считая тех, кому могло повезти, и их не поймали — хоть на охрану границы и брошены большие кадровые ресурсы самой Пограничной охраны, Национальных вооруженных сил и Госполиции.
Глава Госпогранохраны подчеркнул, что Латвия для организаторов потока нелегалов, стремящихся проникнуть в ЕС — сейчас цель номер один: очевидно, режиму Александра Лукашенко была поставлена такая задача направить давление нелегальной миграции именно сюда.
Если ситуация не улучшится, следующим шагом станет полное закрытие границы с Беларусью.
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Вечером, 9 сентября, пограничная служба Польши сообщила о том, что семь неизвестных людей, одетых в маски и белорусскую форму, совершили нападение на польских пограничников.
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