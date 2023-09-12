Латвия планирует закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью: открытым остается один

Об этом сообщает Rus.LSM .

Отмечается, что за последнюю неделю количество попыток нелегального пересечения границы Латвии со стороны Республики Беларусь значительно выросло. Поэтому начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс предлагает правительству закрыть пограничный пункт в Силене. Открытым остается только один пограничный пункт – у Патерниеки.

Пуятс отметил, что ситуация на прошлой неделе показалась, "наверное, самой напряженной за все три года начиная с 2021-го". По его словам, за неделю незаконно пересечь границу с Латвией пытались 892 персоны, не считая тех, кому могло повезти, и их не поймали — хоть на охрану границы и брошены большие кадровые ресурсы самой Пограничной охраны, Национальных вооруженных сил и Госполиции.

Глава Госпогранохраны подчеркнул, что Латвия для организаторов потока нелегалов, стремящихся проникнуть в ЕС — сейчас цель номер один: очевидно, режиму Александра Лукашенко была поставлена такая задача направить давление нелегальной миграции именно сюда.

Если ситуация не улучшится, следующим шагом станет полное закрытие границы с Беларусью.