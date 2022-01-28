Латвия планирует отправить в Украину военных на фоне агрессии РФ

Об этом пишет Delfi.



Планируется, что латвийских военных направят в Украину на срок, установленный Канадой по действию операции.



Это решение еще предстоит рассмотреть Сейму Латвии.



Представитель Минобороны Каспарс Галкинс подтвердил, что по просьбе правительства Украины была организована операция с участием канадской армии для поддержки украинских оборонных сил.



Ее цель состоит в том, чтобы научить силы безопасности, усовершенствовать и усилить их возможности. Латвия должна принять участие в операции, чтобы внести вклад в укрепление обороноспособности Украины.



Как отмечает издание, это еще один способ, которым латвийская сторона может поддержать украинскую. В каком регионе будет расположена военная база Латвии, пока неизвестно.

Напомним, министр обороны Латвии Артикс Пабрикс заявил, что страна выделит Украине оружие и военную технику.

20 января Латвия заявила о готовности предоставить Украине летальное и нелетальное вооружение.

Латвия передаст Украине сухпайки и экипировку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb