Латвия планирует отправить в Украину военных на фоне агрессии РФ
Латвия планирует отправить военных в Украину для участия в канадской операции Unifier
Об этом пишет Delfi.
Планируется, что латвийских военных направят в Украину на срок, установленный Канадой по действию операции.
Это решение еще предстоит рассмотреть Сейму Латвии.
Представитель Минобороны Каспарс Галкинс подтвердил, что по просьбе правительства Украины была организована операция с участием канадской армии для поддержки украинских оборонных сил.
Ее цель состоит в том, чтобы научить силы безопасности, усовершенствовать и усилить их возможности. Латвия должна принять участие в операции, чтобы внести вклад в укрепление обороноспособности Украины.
Как отмечает издание, это еще один способ, которым латвийская сторона может поддержать украинскую. В каком регионе будет расположена военная база Латвии, пока неизвестно.
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