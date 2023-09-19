Латвия передаст Украине минометы, ПВО и крупнокалиберные боеприпасы

Об этом сообщило минобороны Латвии.

О дополнительной военной помощи Украине шла речь во вторник, 19 сентября, во время встречи министра обороны Латвии Андриса Спрудса на заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Спрудс заявил о предоставлении Киеву дополнительных минометов, систем ПВО и крупнокалиберных боеприпасов.

"Латвия пришлет Украине дополнительную военную поддержку, которая охватит самые важные аспекты – дополнительные минометы, системы ПВО и боеприпасы большого калибра", – написал он в твиттере.

В минобороны Латвии добавили, что с начала войны военная поддержка Украины достигла более 1% валового внутреннего продукта страны.

"Латвия будет продолжать поддерживать Украину против агрессии России, пока Украина не победит", – говорится в сообщении.

Кроме того, Спрудс провел двустороннюю встречу с министром обороны Канады Биллом Блэром. С ним он обсудил, в частности, программу подготовки украинских офицеров.