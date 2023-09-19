Латвия передаст Украине минометы, ПВО и крупнокалиберные боеприпасы
В Латвии заявили, что дадут Украине пакет оружия, а также будут сотрудничать с другими странами-членами НАТО в совместной подготовке и обучении украинских военных
Об этом сообщило минобороны Латвии.
О дополнительной военной помощи Украине шла речь во вторник, 19 сентября, во время встречи министра обороны Латвии Андриса Спрудса на заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Спрудс заявил о предоставлении Киеву дополнительных минометов, систем ПВО и крупнокалиберных боеприпасов.
"Латвия пришлет Украине дополнительную военную поддержку, которая охватит самые важные аспекты – дополнительные минометы, системы ПВО и боеприпасы большого калибра", – написал он в твиттере.
В минобороны Латвии добавили, что с начала войны военная поддержка Украины достигла более 1% валового внутреннего продукта страны.
"Латвия будет продолжать поддерживать Украину против агрессии России, пока Украина не победит", – говорится в сообщении.
Кроме того, Спрудс провел двустороннюю встречу с министром обороны Канады Биллом Блэром. С ним он обсудил, в частности, программу подготовки украинских офицеров.
- Во вторник, 19 сентября, в Германии в очном формате проходит уже 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" – это первая встреча с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
- На заседании "Рамштайна" глава Минобороны США Ллойд Остин заявил , что Украина скоро получит американские танки Abrams.
- 31 августа глава министерства обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что Латвия обязалась предоставить военную тренировку для 3 тыс. украинских военных.
- 25 августа министр обороны Латвии Инара Мурниеце сообщила о том, что страна передала Украине еще один вертолет Ми-17.
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