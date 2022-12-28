Латвия передаст Украине 10 автобусов, их планируют загрузить гуманитарной помощью
Рига передаст еще 10 автобусов Киеву. Кроме того, латвийцы наполнят их гуманитарной помощью, чтобы транспорт не ехал пустым
Об этом сообщает общественный вещатель Латвии.
Отмечается, что рижский городской совет решил передать еще десять автобусов марки Mercedes-Benz от местной государственной компании Rīgas Satiksme, чтобы помочь восстановить парк общественного транспорта Киева.
Кроме того, чтобы автобусы не оставались пустыми, люди призывают наполнять их пожертвованиями для киевлян. С 28 по 30 декабря жителей Риги приглашают поучаствовать в благотворительной акции "Рига-Киев", в рамках которой люди смогут принести пищевые продукты, бытовые средства, а также кормом для домашних животных.
Известно, что автобусы с пожертвованиями отправятся в Киев в середине января.
В прошлый раз власти столицы Латвии передавали Киеву 11 пассажирских автобусов и гуманитарную помощь 30 апреля. Они вышли на маршруты с 1 октября.
- 27 декабря пресс-служба Мининтеграции отметила, что с начала войны агентства ООН и их партнеры оказали гуманитарную помощь на общую сумму более 3 млрд долларов США. Треть этих средств была выплачена в форме денежной помощи. Ее получили более 5 миллионов украинцев.
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