Об этом сообщает общественный вещатель Латвии.

Отмечается, что рижский городской совет решил передать еще десять автобусов марки Mercedes-Benz от местной государственной компании Rīgas Satiksme, чтобы помочь восстановить парк общественного транспорта Киева.

Кроме того, чтобы автобусы не оставались пустыми, люди призывают наполнять их пожертвованиями для киевлян. С 28 по 30 декабря жителей Риги приглашают поучаствовать в благотворительной акции "Рига-Киев", в рамках которой люди смогут принести пищевые продукты, бытовые средства, а также кормом для домашних животных.

Известно, что автобусы с пожертвованиями отправятся в Киев в середине января.

В прошлый раз власти столицы Латвии передавали Киеву 11 пассажирских автобусов и гуманитарную помощь 30 апреля. Они вышли на маршруты с 1 октября.

27 декабря пресс-служба Мининтеграции отметила, что с начала войны агентства ООН и их партнеры оказали гуманитарную помощь на общую сумму более 3 млрд долларов США. Треть этих средств была выплачена в форме денежной помощи. Ее получили более 5 миллионов украинцев.

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