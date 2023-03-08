Об этом сообщает Delfi.lv .

Правительство Латвии приняло решение бесплатно передать конфискованные автомобили в 5 частей Вооруженных Сил Украины, а также Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского городского совета в Харьковской области.

По словам министра финансов Латвии Арвила Ашераденса, от появления идеи передавать конфискованные автомобили Украине до ее воплощения прошло чуть больше месяца. В процесс были вовлечены Служба государственных доходов, правительство, комиссия сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, а депутаты единогласно поддержали поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.

В соответствии с законом конфискованные транспортные средства могут быть безвозмездно переданы правительству Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинского общества.

По словам представителя общества Agendum Рейниса Познякса, это важная поддержка для Украины, ведь каждая машина на фронте – это спасенная жизнь.

Отмечается, что Agendum обеспечит доставку автомобилей в Украину и передачу их государственным учреждениям.