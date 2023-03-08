Латвия передала ВСУ и украинским больницам 8 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
Правительство Латвии приняло решение передать на нужды ВСУ и украинских больниц первые восемь автомобилей, конфискованных за управление в нетрезвом состоянии
Об этом сообщает Delfi.lv .
Правительство Латвии приняло решение бесплатно передать конфискованные автомобили в 5 частей Вооруженных Сил Украины, а также Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского городского совета в Харьковской области.
По словам министра финансов Латвии Арвила Ашераденса, от появления идеи передавать конфискованные автомобили Украине до ее воплощения прошло чуть больше месяца. В процесс были вовлечены Служба государственных доходов, правительство, комиссия сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, а депутаты единогласно поддержали поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.
В соответствии с законом конфискованные транспортные средства могут быть безвозмездно переданы правительству Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинского общества.
По словам представителя общества Agendum Рейниса Познякса, это важная поддержка для Украины, ведь каждая машина на фронте – это спасенная жизнь.
Отмечается, что Agendum обеспечит доставку автомобилей в Украину и передачу их государственным учреждениям.
- 16 февраля сейм Латвии принял поправки к закону, предусматривающие возможность безвозмездной передачи конфискованных транспортных средств Украине.
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