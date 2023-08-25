Латвия передала Украине вертолет Ми-17

Об этом она написала в Twitter.

"Национальные Вооруженные силы Латвии передали Украине еще один вертолет Ми-17. Украина успешно воюет и отвоевывает все больше и больше оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

По ее словам, Латвия будет стоять с Украиной бок о бок до полной победы.