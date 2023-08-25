Латвия передала Украине вертолет Ми-17
Министр обороны Латвии Инара Мурниеце сообщила о том, что страна передала Украине еще один вертолет Ми-17
Об этом она написала в Twitter.
"Национальные Вооруженные силы Латвии передали Украине еще один вертолет Ми-17. Украина успешно воюет и отвоевывает все больше и больше оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
По ее словам, Латвия будет стоять с Украиной бок о бок до полной победы.
- 21 июня премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил , что Латвия передаст Украине весь свой флот вертолетов. Он отметил, что страна уже передала все свои ЗРК "Стингер".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.03Продажа 42.18
- Актуальное
- Важное