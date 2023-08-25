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Война с Россией: хроника
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Латвия передала Украине вертолет Ми-17

25 августа, 2023 пятница
16:44
Война с Россией

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце сообщила о том, что страна передала Украине еще один вертолет Ми-17

Об этом она написала в Twitter.

"Национальные Вооруженные силы Латвии передали Украине еще один вертолет Ми-17. Украина успешно воюет и отвоевывает все больше и больше оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

По ее словам, Латвия будет стоять с Украиной бок о бок до полной победы.

  • 21 июня премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил , что Латвия передаст Украине весь свой флот вертолетов. Он отметил, что страна уже передала все свои ЗРК "Стингер".
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