Латвия передала Украине 66 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
Латвия на безвозмездной основе передала Украине 66 автомобилей, конфисковавших у нетрезвых водителей
Об этом сообщает Delfi .
Только за последние сутки полиция Латвии задержала 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения. За вождение в нетрезвом состоянии были возбуждены четыре административных дела и 13 уголовных производств.
В пяти случаях транспортные средства пойманных водителей будут конфискованы, а с восьми водителей будет взыскана стоимость транспортных средств.
Что известно о разрешении на передачу конфискованных у пьяных водителей авто
16 февраля 2023 года латвийское правительство внесло поправки в закон "О поддержке гражданского населения в Украине". Так, транспортные средства, принадлежащие государству, могут передаваться на безвозмездной основе Украине для предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной.
Уже 8 марта в Украину отправили первую партию из 8 машин.
Впоследствии латвийцы решили бесплатно передать еще 18 конфискованных автомобилей, их планировали наполнить гуманитарной помощью.
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