Об этом сообщает Delfi .

Только за последние сутки полиция Латвии задержала 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения. За вождение в нетрезвом состоянии были возбуждены четыре административных дела и 13 уголовных производств.

В пяти случаях транспортные средства пойманных водителей будут конфискованы, а с восьми водителей будет взыскана стоимость транспортных средств.

Что известно о разрешении на передачу конфискованных у пьяных водителей авто

16 февраля 2023 года латвийское правительство внесло поправки в закон "О поддержке гражданского населения в Украине". Так, транспортные средства, принадлежащие государству, могут передаваться на безвозмездной основе Украине для предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной.

Уже 8 марта в Украину отправили первую партию из 8 машин.

Впоследствии латвийцы решили бесплатно передать еще 18 конфискованных автомобилей, их планировали наполнить гуманитарной помощью.