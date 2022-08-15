Об этом в твиттере пишут на странице Минобороны Латвии.

"Воздушные силы Украины только что получили 4 вертолета, подаренных Латвией, которые вскоре войдут в авиационный парк ВСУ.

Поддержка Украины западными странами не должна прекращаться, пока она не освободит всю свою территорию от российско-оккупационных войск!" - подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

Два вертолета Ми-17 и два - Ми-2 поступили в Воздушные силы ВСУ в частично разобранном состоянии. Перед доставкой вертолеты покрасили, а один из Ми-17 капитально отремонтировали.

"Отправленные пол года назад "Стингеры" (FIM-92 Stinger - переносной зенитно-ракетный комплекс, - ред.) помогли задержать российское вторжение. Сейчас, когда украинские воины контратакуют во многих местах, наши пожертвованные вертолеты помогут проводить военные операции и спасать жизнь! " – добавил Пабрикс.

По словам латвийского министра обороны Артиса Пабрикса, важно изменить мышление союзников, учитывая текущие угрозы, исходящие от России. 28 июня он заявил, что Россия останется угрозой еще на 5-10 лет.

Латвия приостановила соглашение о сотрудничестве с РФ, а посольство страны прекратило выдачу виз россиянам.

9 августа Латвия попросила у Европейского суда по правам человека разрешение присоединиться к делу "Украина против России" как третья сторона.

11 августа Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм, а ее действия против мирных жителей Украины – террористическими.

15 августа Министерство иностранных дел Латвии заявило о возобновлении программы по предоставлению реабилитационных услуг раненым украинским военным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb