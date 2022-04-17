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Латвия передала 100 тыс. евро Международному уголовному суду ООН для расследования военных преступлений РФ против Украины

17 апреля, 2022 воскресенье
06:46
война с Россией

Правительство Латвии поддержало предложение направить 100 тыс. евро в Международный уголовный суд в Гааге для облегчения расследования военных преступлений России против Украины

Об этом пишет Delfi .

Вице-премьер-министр – министр юстиции Латвии. Янис Борданс предложил внести благотворительный взнос в Международный уголовный суд на сумму 100 тыс. евро, чтобы облегчить расследование военных преступлений России против Украины. Правительство страны поддержало это решение.

На совещании государств-участников Международного уголовного суда 24 марта Янис Борданс выразил решительную поддержку укреплению работы суда и подчеркнул, что он играет центральную роль в международном уголовном праве и борьбе с тяжелыми преступлениями. Министр призвал другие страны делать благотворительные взносы и размещать национальных экспертов для ускорения наказания российских военных преступников и прекращения войны РФ против Украины.

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