Латвия отправит Украине ЗРК Stinger, вертолеты и беспилотники
Латвия отправит Украине новый пакет военной помощи, в котором будут зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники
Об этом пишет Delfi .
На этой неделе министр обороны Инара Мурниеце посетила Украину , где встретилась с главой Минобороны Алексеем Резниковым. В ходе встречи министры подробно обсудили эффективность уже оказанной Латвией поддержки и запланированные поставки военной поддержки Украине.
"В ходе беседы с министром обороны Украины я подтвердила непоколебимую поддержку правительства и жителей Латвии Украины в этой страшной войне. В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки - зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты. Латвия и в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня, планируется увеличить интенсивность обучения и научить как минимум вдвое больше украинцев, как мы это делали в 2022 году", - сказала Мурниеце после встречи.
В ноябре 2022 года фонд Ziedot.lv начал кампанию по сбору средств "Хорошие новости", собрано 439 768 евро, которые пойдут на закупку произведенной в Латвии военной техники и снаряжения.
25 января в здании 19-го батальона боевого обеспечения Земессардзе в Улброке состоится мероприятие по отправке первой партии техники.
- 12 января президент Владимир Зеленский встретился с главой сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом, во время разговора с которым обсудил гуманитарную и оборонную поддержку Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.57
-
EUR
Покупка 42.07Продажа 43.05
- Актуальное
- Важное