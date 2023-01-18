Латвия отправит Украине ЗРК Stinger, вертолеты и беспилотники

Об этом пишет Delfi .

На этой неделе министр обороны Инара Мурниеце посетила Украину , где встретилась с главой Минобороны Алексеем Резниковым. В ходе встречи министры подробно обсудили эффективность уже оказанной Латвией поддержки и запланированные поставки военной поддержки Украине.

"В ходе беседы с министром обороны Украины я подтвердила непоколебимую поддержку правительства и жителей Латвии Украины в этой страшной войне. В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки - зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты. Латвия и в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня, планируется увеличить интенсивность обучения и научить как минимум вдвое больше украинцев, как мы это делали в 2022 году", - сказала Мурниеце после встречи.

В ноябре 2022 года фонд Ziedot.lv начал кампанию по сбору средств "Хорошие новости", собрано 439 768 евро, которые пойдут на закупку произведенной в Латвии военной техники и снаряжения.

25 января в здании 19-го батальона боевого обеспечения Земессардзе в Улброке состоится мероприятие по отправке первой партии техники.

12 января президент Владимир Зеленский встретился с главой сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом, во время разговора с которым обсудил гуманитарную и оборонную поддержку Украины.