Латвия отправит 18 конфискованных автомобилей в Украину и наполнит их гуммопомощью
Во вторник 14 марта правительство Латвии приняло решение о безвозмездной передаче 18 конфискованных автомобилей у пьяных водителей Украине, их наполнят гуманитарной помощью
Об этом информирует LSM .
Автомобили, конфискованные Латвией у пьяных водителей, теперь отправят Украине, чтобы помочь в защите от России.
"В Латвии мы знаем важность независимости и демократии, поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину всеми силами. Каждая помощь, большая или маленькая, приближает Украину к победе в жестокой и несправедливой войне с Россией", - сказала секретарь министерства финансов Латвии Карина Плока.
Сообщается, что владельцы не получают компенсацию, что делает их решение сесть под хмельком за руль чрезвычайно дорогим. Это также побуждает граждан других стран призвать свои правительства принять аналогичные решения.
Кроме самих транспортных средств сотрудники минфина наполнят их продуктами и предметами, которые нужны Украине.
- 16 февраля сейм Латвии принял поправки к закону, предусматривающие возможность бесплатной передачи конфискованных транспортных средств Украине.
- 8 марта в Украину отправили первую партию из 8 машин. Правительство приняло решение передать на нужды ВСУ и больниц авто, которые были конфискованы за управление в нетрезвом состоянии.
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