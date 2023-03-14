Об этом информирует LSM .

Автомобили, конфискованные Латвией у пьяных водителей, теперь отправят Украине, чтобы помочь в защите от России.

"В Латвии мы знаем важность независимости и демократии, поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину всеми силами. Каждая помощь, большая или маленькая, приближает Украину к победе в жестокой и несправедливой войне с Россией", - сказала секретарь министерства финансов Латвии Карина Плока.

Сообщается, что владельцы не получают компенсацию, что делает их решение сесть под хмельком за руль чрезвычайно дорогим. Это также побуждает граждан других стран призвать свои правительства принять аналогичные решения.

Кроме самих транспортных средств сотрудники минфина наполнят их продуктами и предметами, которые нужны Украине.