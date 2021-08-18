Литва отправила в Украину вторую партию вакцины AstraZeneca
Литва отправила в Украину еще 46 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках помощи
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ Литвы, информирует ЕП .
"Партию с 27 500 доз вакцины Vaxzevria (Astrazeneca) был доставлен в Армению самолетом во вторник, а 46 тыс. Доз этой вакцины было отправлено в Украину в среду", - говорится в сообщении.
Литва планирует передать Украине 131 тыс. доз вакцины.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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