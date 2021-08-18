Литва отправила в Украину вторую партию вакцины AstraZeneca

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ Литвы, информирует ЕП .

"Партию с 27 500 доз вакцины Vaxzevria (Astrazeneca) был доставлен в Армению самолетом во вторник, а 46 тыс. Доз этой вакцины было отправлено в Украину в среду", - говорится в сообщении.

Литва планирует передать Украине 131 тыс. доз вакцины.