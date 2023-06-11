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Латвия отказалась рассматривать предоставление убежища режиссеру из РФ Щипицыну

11 июня, 2023 воскресенье
18:20
Мир Латвия

Латвия отказалась рассматривать просьбу российского режиссера Сергея Щипицына о предоставлении убежища. Ранее тот заявлял, что не поддерживает войну против Украины

Об этом информирует Delfi .

Театральный режиссер Сергей Щипицын из Санкт-Петербурга, въехавший в ЕС через Эстонию с российским паспортом и шенгенской визой категории "С", выданной Францией, обратился в госпогранохрану Латвии с просьбой предоставить ему статус беженца или альтернативный статус.

В апреле совет по гражданству и миграции (PMLP) передал запрос россиянина во Францию на основании регламента Европарламента. Щипицын обжаловал решение PMLP в районном административном суде и утверждал, что у него нет российского паспорта, поскольку тот остался у пограничников, выдавших ему удостоверение лица, ищущего убежища в Латвии.

Также режиссер не согласился с этим решением еще и потому, что у него есть возможности трудоустройства, в частности, в Цессисском театре хотят продолжить сотрудничество со Щипицыным.

Россиянин заявил, что у него есть где жить в Латвии, он изучает язык и готов сдать экзамен.

В Россию, по словам режиссера, он не может вернуться по политическим причинам, поскольку не поддерживает войну против Украины. Поэтому покинул страну 29 августа 2022 года и не хотел, чтобы его налоги направлялись на поддержку боевых действий.

Латвийский суд отклонил заявление российского театрального режиссера об отмене решения PMLP.

В суде отметили, что Франция как член ЕС в целом способна обеспечить защиту прав лиц на своей территории. Франция считается безопасной страной и может предоставить политическое убежище. Из материалов дела следует, что PMLP получил ответ от компетентного французского органа, который взял на себя ответственность за рассмотрение ходатайства заявителя о предоставлении убежища.

Оценивая материалы дела, суд не подтвердил наличие объективных препятствий для того, чтобы Шипицын приступил к изучению французского языка в случае необходимости, тем самым интегрируясь во французское общество.

Справка. Сергей Щипицын – российский режиссер. Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства по классу "Режиссура драмы". Его первой постановкой была "Варшавская мелодия" по пьесе Леонида Зорина, вошедшая в репертуар Малого драматического театра – Театра Европы в Санкт-Петербурге. Был главным режиссером Новосибирского драматического театра "На Левом берегу", ставил спектакли в Санкт-Петербурге (театр "Приют комедианта", МДТ – Театр Европы), Норильске, Калининграде, Самаре, Саратове, Риге. Участвовал в режиссерских семинарах польского режиссера Кшиштофа Занусси в Варшаве.

Работал в латвийских театрах: 2009 – в Риге, 2017 – в Валмиере, 2019 – в Лиепае. А 18 мая 2023 года в Цесисском Малом Театре состоялась премьера пьесы "Восстание".

Общество
Культура
Россия
Латвия
Франция
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