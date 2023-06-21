Латвия отдает Украине все свои вертолеты, - премьер Кариньш

Об этом сообщает корреспондент Укринформа по международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Премьер рассказал, что правительство Латвии уже предоставило на помощь Украине более 1,3% ВВП страны, из которых более 1% - на оборонные нужды.

"Итак, все наши ракеты "Стингер" сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты – последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо – мы отправляем в Украину", – сообщил Кариньш.

Чиновник подчеркнул, что Латвия "никогда не питала иллюзий относительно России", и поэтому "Стингеры" были доставлены в Украину еще на фоне наращивания Россией войск у украинской границы ноябре-декабре 2021 года. Он рассказал, что оружие прибыли всего за день до начала полномасштабного вторжения, благодаря чему враг не смог захватить аэропорт.

Латвия и дальше оказывает Украине дроны, гуманитарную и финансовую помощь, а также обучает украинских воинов.

"Так как нация мы понимаем украинцев. Потому что за что они борются? Они борются за многие вещи, но вы можете свести это к трем ценностям: свобода, демократия и верховенство права. Все мы постоянно говорим об этих вещах. Мы все борцы за свободу". . Но, друзья, украинцы - это борцы за свободу, а мы сейчас являемся теми, кто поддерживает свободу", - добавил Кариньш.