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Латвия отдает Украине все свои вертолеты, - премьер Кариньш

21 июня, 2023 среда
15:53
Война с Россией Латвия

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что Латвия передаст Украине весь свой флот вертолетов. Он отметил, что страна уже передала все свои ЗРК "Стингер"

Об этом сообщает корреспондент Укринформа по международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Премьер рассказал, что правительство Латвии уже предоставило на помощь Украине более 1,3% ВВП страны, из которых более 1% - на оборонные нужды.

"Итак, все наши ракеты "Стингер" сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты – последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо – мы отправляем в Украину", – сообщил Кариньш.

Чиновник подчеркнул, что Латвия "никогда не питала иллюзий относительно России", и поэтому "Стингеры" были доставлены в Украину еще на фоне наращивания Россией войск у украинской границы ноябре-декабре 2021 года. Он рассказал, что оружие прибыли всего за день до начала полномасштабного вторжения, благодаря чему враг не смог захватить аэропорт.

Латвия и дальше оказывает Украине дроны, гуманитарную и финансовую помощь, а также обучает украинских воинов.

"Так как нация мы понимаем украинцев. Потому что за что они борются? Они борются за многие вещи, но вы можете свести это к трем ценностям: свобода, демократия и верховенство права. Все мы постоянно говорим об этих вещах. Мы все борцы за свободу". . Но, друзья, украинцы - это борцы за свободу, а мы сейчас являемся теми, кто поддерживает свободу", - добавил Кариньш.

  • 5 июня Латвия на безвозмездной основе передала Украине 66 автомобилей, конфисковавших у нетрезвых водителей.
Латвия
помощь Украине
оружие для Украины
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