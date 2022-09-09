Латвия ограничила въезд гражданам РФ
Правительство Латвии ограничило въезд на территорию страны гражданам Российской Федерации
Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Латвийской Республики Эдагрс Ринкевичс.
"Правительство Латвии решило ограничить въезд граждан России с визами ЕС в Латвию", - написал Ринкевичс в своем твиттере.
- Латвия, Польша, Литва, Эстония и Финляндия предупредили , что будут введены визовые ограничения для россиян независимо от решения ЕС.
- 31 августа ЕС заявил, что приостановит действие упрощенного визового соглашения с Россией. Общего запрета на выдачу виз не будет.
- 8 сентября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил , что Польша, Литва, Латвия и Эстония ограничат въезд для российских туристов с 19 сентября.
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