Латвия ограничила полеты на границе с Беларусью

Об этом сообщает Delfi.

Государственное агентство гражданской авиации (CAA) утвердило введение значительных ограничений воздушного пространства вблизи латвийско-беларусской границы с 16 октября до конца этого года.

Ограничения воздушного пространства вступают в силу в полночь 16 октября и будут действовать до конца текущего года. Они распространяются на территорию от Лаудера на российской границе до Медуме на литовской границе, включая такие населенные пункты, как Дагда, Краслава и часть Даугавпилса. Ограничения вводятся от земли до высоты 2895 метров.

Ограничения необходимы для обеспечения беспрепятственного выполнения задач национальных вооруженных сил (НВС), связанных с использованием пилотируемой авиации и беспилотных летательных аппаратов в районе латвийско-беларусской границы.

Беспилотным летательным аппаратам или дронам, не связанным с НВС, запрещено использовать воздушное пространство без разрешения на полеты.