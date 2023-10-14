Латвия ограничила полеты на границе с Беларусью
Государственное агентство гражданской авиации утвердило ограничение воздушного пространства вблизи латвийско-беларусской границы с 16 октября до конца года, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение задач национальных вооруженных сил
Об этом сообщает Delfi.
Государственное агентство гражданской авиации (CAA) утвердило введение значительных ограничений воздушного пространства вблизи латвийско-беларусской границы с 16 октября до конца этого года.
Ограничения воздушного пространства вступают в силу в полночь 16 октября и будут действовать до конца текущего года. Они распространяются на территорию от Лаудера на российской границе до Медуме на литовской границе, включая такие населенные пункты, как Дагда, Краслава и часть Даугавпилса. Ограничения вводятся от земли до высоты 2895 метров.
Ограничения необходимы для обеспечения беспрепятственного выполнения задач национальных вооруженных сил (НВС), связанных с использованием пилотируемой авиации и беспилотных летательных аппаратов в районе латвийско-беларусской границы.
Беспилотным летательным аппаратам или дронам, не связанным с НВС, запрещено использовать воздушное пространство без разрешения на полеты.
- Накануне правительство Латвии приняло решение закрыть контрольно-пропускные пункты Виентули и Педедзе на границе с РФ.
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