Латвия объявила режим ЧС из-за роста заболеваемости COVID-19

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Люди, которые не переболели и не привиты от коронавируса, смогут делать покупки только в магазинах товаров первой необходимости, им запрещено посещать супермаркеты. Будет сокращено время работы магазинов.

Также ввели ограничения для привитых, например на мероприятиях в безопасном режиме введут дополнительные эпидемиологические требования - нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию. Также планируется ввести ограничение на количество участников на мероприятиях.

В выходные и праздничные дни в ТЦ будут открыты только продуктовые магазины и аптеки.

Предприятия и организации переводятся на дистанционный режим работы. Школы продолжат работать очно, но маски должны носить все ученики.

Внеучебные мероприятия запрещены. Культурные мероприятия будут проводиться с меньшим количеством посетителей - 60% от всех мест.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что цель введения ЧП - повысить охват вакцинацией.

Премьер подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая из-за количества привитых граждан, а это влияет на систему здравоохранения.

Чрезвычайное положение в Латвии по коронавирусу объявлялось уже дважды