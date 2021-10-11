Латвия объявила режим ЧС из-за роста заболеваемости COVID-19
В Латвии на три месяца ввели чрезвычайное положение, предусматривающее новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса
Об этом передает Интерфакс-Украина.
Люди, которые не переболели и не привиты от коронавируса, смогут делать покупки только в магазинах товаров первой необходимости, им запрещено посещать супермаркеты. Будет сокращено время работы магазинов.
Также ввели ограничения для привитых, например на мероприятиях в безопасном режиме введут дополнительные эпидемиологические требования - нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию. Также планируется ввести ограничение на количество участников на мероприятиях.
В выходные и праздничные дни в ТЦ будут открыты только продуктовые магазины и аптеки.
Предприятия и организации переводятся на дистанционный режим работы. Школы продолжат работать очно, но маски должны носить все ученики.
Внеучебные мероприятия запрещены. Культурные мероприятия будут проводиться с меньшим количеством посетителей - 60% от всех мест.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что цель введения ЧП - повысить охват вакцинацией.
Премьер подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая из-за количества привитых граждан, а это влияет на систему здравоохранения.
Чрезвычайное положение в Латвии по коронавирусу объявлялось уже дважды
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