Латвия объявила о снижении уровня дипотношений с РФ в знак солидарности с Эстонией
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о понижении дипотношений с РФ после решения Москвы выслать посла Эстонии
Об этом он написал в twitter .
"В связи с продолжающейся грубой российской агрессией против Украины и в знак солидарности с Эстонией, Латвия снижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России ответных действий" - заявил министр.
- Напомним, 5 января стало известно, что правительство Эстонии работает над конфискацией российских активов в пользу Украины. Более того, Эстония намерена первой среди стран Евросоюза ввести юридическую процедуру ареста российских активов – правовая база для этого появится уже к концу января.
- 11 января Эстония сообщила послу Российской Федерации, что государство-агрессорка должно сократить численность персонала своего посольства в Таллине до 1 февраля.
- 12 января стало известно, что намерение Эстонии ввести правовые условия для конфискации российских активов отвечают общей политике ЕС и предложениям Еврокомиссии включить попытки уклониться или обойти санкции ЕС в перечень уголовных преступлений.
- 23 января стало известно, что министерство иностранных дел РФ заявило о снижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и оставляет в Таллине только временного поверенного в делах.
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