Латвия объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов на белорусской границе

Об этом пишет Делфи.



Режим чрезвычайной ситуации будет действовать три месяца. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы немедленно возвращать в Беларусь людей, которые незаконно перешли государственную границу.



Национальные вооруженные силы и Государственная полиция должны помогать пограничникам не допускать незаконное пересечение латвийско-белорусской границы, а также приказывать нелегальным мигрантам отправляться обратно в Беларусь.



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Военные и полицейские должны помогать пограничникам убеждаться в том, что незваные гости выполнили такое распоряжение, а также проводить необходимые меры, чтобы мигранты вернулись в Беларусь, такое решение приняло правительство.



Было принято решение и о том, что на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации, структурные подразделения Государственной пограничной службы и другие учреждения не принимают заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.



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Одновременно МВД указало, что Национальные вооруженные силы должны обеспечить место и инфраструктуру для размещения лиц, которые незаконно пересекли границу, а также лиц, прибывших из Беларуси и подавших заявления о присвоении статуса беженца или альтернативного статуса.



Летом 2021 года Литва объявила о миграционном кризисе. На границе с Беларусью пока действует режим чрезвычайной ситуации. Со стороны белорусской границы в республику нелегально перешли уже 4 тыс. человек. Больше всего - из Ирака. Только за один день, 28 июля, литовские пограничники задержали 171 мигранта, тогда как в 2020 году за такое нарушение были задержаны 82 человека, а годом ранее - 46.

9 августа Польша отчиталась о рекордном потоке мигрантов из Беларуси