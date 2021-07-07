Латвия не станет выдавать Беларуси экс-кандидата в президенты Цепкало
Латвия отказалась выдавать Беларуси экс-кандидата на пост президента Валерия Цепкало
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря генпрокуратуры Латвии Айгуо Эйдук.
Решение принято в конце июня, причины отказа не уточнили.
В Беларуси Цепкало хотят судить по делу о получении взятки.
Он - бывший руководитель "Парка высоких технологий". Цепкало выдвинул кандидатуру на выборы президента весной 2020 года. Инициативная группа по его выдвижению собрала более 200 тысяч подписей в его поддержку. ЦИК Беларуси признал менее 80 тысяч подписей, и 14 июля ему отказали в регистрации кандидатом в президенты.
- 6 июля Верховный суд Беларуси вынес приговор политзаключенному и бывшему кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарыку - 14 лет тюрьмы.
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