Латвия не станет выдавать Беларуси экс-кандидата в президенты Цепкало

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря генпрокуратуры Латвии Айгуо Эйдук.



Решение принято в конце июня, причины отказа не уточнили.

В Беларуси Цепкало хотят судить по делу о получении взятки.



Он - бывший руководитель "Парка высоких технологий". Цепкало выдвинул кандидатуру на выборы президента весной 2020 года. Инициативная группа по его выдвижению собрала более 200 тысяч подписей в его поддержку. ЦИК Беларуси признал менее 80 тысяч подписей, и 14 июля ему отказали в регистрации кандидатом в президенты.

6 июля Верховный суд Беларуси вынес приговор политзаключенному и бывшему кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарыку - 14 лет тюрьмы.