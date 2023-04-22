Латвия начала вывозить конфискованные российские удобрения в Африку

Об этом информирует LSM.lv.

Этот груз является первым из примерно 200 тыс. тонн минеральных удобрений российского производства, принадлежащих компаниям, находящимся под санкциями ЕС и хранящихся на территории Латвии.

В ближайшее время из Латвии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН намерены вывезти еще несколько партий конфискованных минеральных удобрений. Таким образом, планируется оказать поддержку странам, наиболее нуждающимся в этой продукции.

В декабре прошлого года в Латвии откликнулись на просьбы ООН по снижению негативных последствий войны России против Украины. Страна согласилась помочь разрешить продовольственный кризис в Африке и Латинской Америке. На фоне этого было принято решение разрешить вывозить из страны минеральные удобрения компании "Уралхим", находящейся под санкциями ЕС. Основным условием стало то, что компания не получит от этого финансовой выгоды.