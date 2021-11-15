Латвия начала военные учения на границе с Беларусью
Армия Латвии проводит внеплановые учения на границе с Беларусью, которые продлятся до 12 декабря
Об этом сообщает латвийская телерадиокомпания LSM.
Масштабные внеплановые военные учения начались на юго-востоке региона Латгалия.
В учениях задействованы четыре бригады национальной гвардии Земессардзе. Их цель - проверить координацию большого количества соединений и командных пунктов, логистику, мобильность и процедуры принятия решений.
Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в учениях примут участие около 3 тыс. военных.
При этом министр обороны связал обучение с кризисом на границах ЕС с Беларусью.
"Я попросил объявить военные учения в латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, так сказать, знали, что это не просто так", - сказал министр.
О военных учениях проинформировали стран - участниц ОБСЕ, включая Россию и Беларусь.
- Напомним, министры внутренних дел Австрии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подписали письмо Еврокомиссии, чтобы привлечь внимание к ситуации на границе с Беларусью.
- 14 ноября Польша заявила о намерении созвать Совет НАТО и полностью перекрыть границу с Беларусью.
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