Латвия начала военные учения на границе с Беларусью

Об этом сообщает латвийская телерадиокомпания LSM.



Масштабные внеплановые военные учения начались на юго-востоке региона Латгалия.



В учениях задействованы четыре бригады национальной гвардии Земессардзе. Их цель - проверить координацию большого количества соединений и командных пунктов, логистику, мобильность и процедуры принятия решений.



Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в учениях примут участие около 3 тыс. военных.



При этом министр обороны связал обучение с кризисом на границах ЕС с Беларусью.



"Я попросил объявить военные учения в латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, так сказать, знали, что это не просто так", - сказал министр.



О военных учениях проинформировали стран - участниц ОБСЕ, включая Россию и Беларусь.

Напомним, министры внутренних дел Австрии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подписали письмо Еврокомиссии, чтобы привлечь внимание к ситуации на границе с Беларусью.

14 ноября Польша заявила о намерении созвать Совет НАТО и полностью перекрыть границу с Беларусью.