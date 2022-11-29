Латвия на саммите НАТО предложила разрешить Украине бить по военным объектам на территории РФ
Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России, поскольку защищает свою критическую инфраструктуру
Об этом на полях встречи министров иностранных дел НАТО в Бухаресте заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Bloomberg.
"Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, откуда производятся эти операции (удары по инфраструктуре Украины)", – сказал он.
Глава латвийского МИД добавил, что члены Альянса "не должны бояться" эскалации.
Рынкевичс отметил, что некоторые другие государства-члены НАТО также считают, что у Украины не должно быть ограничений в использовании оружия. Но именно отдельные государства в конце концов принимают решение о поставках Киеву того или иного оружия.
Как известно, США не налагали прямые ограничения на то, как Украина должна использовать полученное оружие, но до сих пор отказывались отправлять вооружение с достаточным радиусом действия – например ATACMS с дальностью до 300 километров – для нанесения ударов по территории России.
Такой шаг администрация Джо Байдена считает возможным поводом к эскалации российско-украинской войны или ее распространению на территорию НАТО.
- Напомним, Пентагон рассматривает предложение компании Boeing по поставкам Украине дешевых небольших высокоточных бомб, которые позволили бы Киеву наносить удары далеко в тылу российских войск на расстояние до 150 километров.
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