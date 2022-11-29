Об этом на полях встречи министров иностранных дел НАТО в Бухаресте заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Bloomberg.

"Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, откуда производятся эти операции (удары по инфраструктуре Украины)", – сказал он.

Глава латвийского МИД добавил, что члены Альянса "не должны бояться" эскалации.

Рынкевичс отметил, что некоторые другие государства-члены НАТО также считают, что у Украины не должно быть ограничений в использовании оружия. Но именно отдельные государства в конце концов принимают решение о поставках Киеву того или иного оружия.

Как известно, США не налагали прямые ограничения на то, как Украина должна использовать полученное оружие, но до сих пор отказывались отправлять вооружение с достаточным радиусом действия – например ATACMS с дальностью до 300 километров – для нанесения ударов по территории России.

Такой шаг администрация Джо Байдена считает возможным поводом к эскалации российско-украинской войны или ее распространению на территорию НАТО.

Напомним, Пентагон рассматривает предложение компании Boeing по поставкам Украине дешевых небольших высокоточных бомб, которые позволили бы Киеву наносить удары далеко в тылу российских войск на расстояние до 150 километров.

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