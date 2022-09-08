Об этом сообщает LSM.

Отмечается, что весной два санатория в Юрмале – российский "Дзинтаркрасц" (также известный как "Янтарный Берег") и белорусский санаторий "Белоруссия" – были вынуждены прекратить свою работу.

Первый юридически принадлежит департаменту администрации президента России, а второй принадлежит фонду, уполномоченному президентом Беларуси, что делает их напрямую связанными с Путиным и Лукашенко. Руководители обоих санаториев попали в черный список Латвии.

Министерство юстиции начало судебный процесс, чтобы оба этих объекта, а также Дом Москвы в Риге могли быть конфискованы и, возможно, использованы для размещения беженцев от войны в Украине.

Официальный законодательный процесс еще не начался, но министры юстиции Латвии и Украины уже согласовали решение, которое министерство юстиции еще не готово обнародовать публично.

Муниципалитет Юрмалы отметил в письменном комментарии: "Муниципалитет воздерживается от комментариев относительно не принадлежащей ему собственности. О пользовании имуществом нужно спрашивать их владельцев".

Между тем, министерство юстиции пока не сообщает, сколько именно времени понадобится, пока процесс завершится и здания будут арестованы.

"Понятно, что в интересах всех европейских стран убедиться, что имущество российского государства и российских олигархов не находится на территории Европейского Союза. Сейчас мы нашли поддержку в других странах ЕС, потому что у них схожие проблемы", - сказал Витолс.

Одной из достопримечательностей "Дзинтаркрасца" является домик для отдыха советских вождей.

30 августа СМИ сообщили, что с начала полномасштабной войны в Латвии зарегистрировано 37 332 беженца из Украины , из них 32 097 человек получили вид на жительство с правом на трудоустройство.

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