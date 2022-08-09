Об этом идет речь на сайте МИД Латвии.

Сегодня, 9 августа 2022 года, ссылаясь на пункт 2 статьи 36 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Латвия подала запрос в Европейский суд по правам человека о разрешении участвовать как третья сторона в международном деле, рассматриваемая в Суде "Украина против России", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Латвийской Республики.

В документе подчеркивается, что это первый случай в истории Латвии, когда Латвия, пользуясь своими правами, изложенными в пункте 2 статьи 36 Конвенции, просит у ЕСПЧ разрешения стать третьей стороной по международному делу. Ранее Латвия была причастна к нескольким делам, по которым рассматривалась жалоба лица о возможных нарушениях Конвенции в другом государстве-участнике Конвенции.

29 июня ЕСПЧ принял иск Украины против России по поводу военных преступлений.

1 июля ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права украинских военнопленных.

4 августа Латвия приостановила соглашение о сотрудничестве с РФ.