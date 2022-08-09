Латвия хочет присоединиться к делу "Украина против России" в Европейском суде по правам человека
Латвия попросила у Европейского суда по правам человека разрешения присоединиться к делу "Украина против России" как третья сторона
Об этом идет речь на сайте МИД Латвии.
Сегодня, 9 августа 2022 года, ссылаясь на пункт 2 статьи 36 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Латвия подала запрос в Европейский суд по правам человека о разрешении участвовать как третья сторона в международном деле, рассматриваемая в Суде "Украина против России", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Латвийской Республики.
В документе подчеркивается, что это первый случай в истории Латвии, когда Латвия, пользуясь своими правами, изложенными в пункте 2 статьи 36 Конвенции, просит у ЕСПЧ разрешения стать третьей стороной по международному делу. Ранее Латвия была причастна к нескольким делам, по которым рассматривалась жалоба лица о возможных нарушениях Конвенции в другом государстве-участнике Конвенции.
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