Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что закупка HIMARS обойдется Латвии в десятки миллионов евро, но точных затрат пока назвать нельзя, так как приходится учитывать типы ракет и другие позиции.

Пабрикс выразил надежду, что США смогут частично возместить расходы на эту закупку. Также возможна более быстрая поставка этих систем.

В сентябре министр обороны Латвии сообщил о планах приобрести минимум десять систем HIMARS, но сейчас уточнил, что в ближайшие три года планируют закупить шесть систем.

11 октября Столтенберг сообщил, что Германия и США предоставят современные системы ПВО для Украины. Генсекретарь НАТО отметил, что понимает необходимость Украины в большем количестве снарядов большей дальности.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли четыре дополнительных артиллерийских ракетных системы HIMARS, предоставленные США.

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