Латвия к 2025 году хочет приобрести у США шесть HIMARS
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс анонсировал планы приобрести у Соединенных Штатов до шести новых ракетно-артиллерийских установок HIMARS, а в будущем их количество может быть увеличено
Об этом сообщает Delfi.
Отмечается, что закупка HIMARS обойдется Латвии в десятки миллионов евро, но точных затрат пока назвать нельзя, так как приходится учитывать типы ракет и другие позиции.
Пабрикс выразил надежду, что США смогут частично возместить расходы на эту закупку. Также возможна более быстрая поставка этих систем.
В сентябре министр обороны Латвии сообщил о планах приобрести минимум десять систем HIMARS, но сейчас уточнил, что в ближайшие три года планируют закупить шесть систем.
- 11 октября Столтенберг сообщил, что Германия и США предоставят современные системы ПВО для Украины. Генсекретарь НАТО отметил, что понимает необходимость Украины в большем количестве снарядов большей дальности.
- Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли четыре дополнительных артиллерийских ракетных системы HIMARS, предоставленные США.
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