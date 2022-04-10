Латвия из-за санкций завернула 150 фур из Беларуси и РФ на своей границе
Латвийские пограничники завернули назад 150 фур Беларуси и РФ на своей границе, поскольку такой запрет ввел Евросоюз
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Латвийские пограничники не пустили через границу 150 грузовиков из Беларуси и РФ. Водители фур не были проинформированы о санкциях, введенных ЕС накануне.
По неофициальным данным, в настоящее время водители таких грузовиков больше не пытаются пересечь границу Латвии.
- Напомним, 8 апреля Совет Евросоюза утвердил пятый пакет санкций против России из-за вторжения в Украину, среди которых – запрет на въезд грузовиков из Беларуси и России.
- Финляндия с 9 апреля запретила въезд на свою территорию российским и белорусским грузовикам.
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