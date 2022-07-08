Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times .

В течение 12 часов хакеры из российской группировки Killnet пытались вывести из строя общественный вещатель Латвии. Такой мощной кибератаки в своей истории у этой страны еще не было.

Как считает директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс, эта кибератака, как и предыдущие за последний месяц, связана, скорее всего, с решением демонтировать до 300 советских памятников.

"Более месяца Латвия находится под интенсивными российскими кибератаками из разных векторов, - заметил Сартс. - Они были преимущественно незаметны, поскольку киберинфраструктура Латвии проявила чрезвычайную устойчивость перед враждебной деятельностью".

Кибератаки осуществлялись преимущественно методом DDoS, при котором большое количество компьютеров перегружает системы одновременными запросами. Однако общественный вещатель Латвии сообщил, что полностью отразил попытку скомпрометировать свои компьютерные системы.

Киберпреступники рассылают электронные письма с темой по поводу вакансий в специализированной прокуратуре, оборонной и военной сфере, но вложения в этих мейлах могут поразить гаджет

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