Латвия и Финляндия следующими после Эстонии аннулируют визы для граждан РФ, - эстонский правозащитник Криштафович
Евгений Криштафович, правозащитник и политолог из Эстонии, отметил, что, вероятно, через неделю граждане РФ уже не смогут ездить по шенгенским визам, которые были выданы Эстонией
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Эстония первой из стран ЕС аннулировала все ранее выданные ею шенгенские визы гражданам РФ. Таких виз было открыто около 50 тысяч, потому что у нас небольшая страна и не так много виз выдаем. Формально эти визы являются действующими , но через неделю по ним, скорее всего, уже нельзя будет ездить, если для того не будет исключительной гуманитарной причины. К тому же Финляндия и Латвия примут аналогичные решения", - подчеркнул правозащитник.
Евгений Криштафович объяснил, что Эстония не может аннулировать визы, выданные другими странами, но может аннулировать свои, а также дать сигнал, что через эстонскую границу, вероятно, проехать будет невозможно.
- 11 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил , что власти страны намерены не впускать в страну граждан России с выданными Эстонией шенгенскими визами.
- Также премьер Финляндии Санна Марин поддержала ограничение выдачи россиянам виз в Европу и заявила, что ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.
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