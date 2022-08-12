Латвия и Финляндия следующими после Эстонии аннулируют визы для граждан РФ, - эстонский правозащитник Криштафович

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Эстония первой из стран ЕС аннулировала все ранее выданные ею шенгенские визы гражданам РФ. Таких виз было открыто около 50 тысяч, потому что у нас небольшая страна и не так много виз выдаем. Формально эти визы являются действующими , но через неделю по ним, скорее всего, уже нельзя будет ездить, если для того не будет исключительной гуманитарной причины. К тому же Финляндия и Латвия примут аналогичные решения", - подчеркнул правозащитник.

Евгений Криштафович объяснил, что Эстония не может аннулировать визы, выданные другими странами, но может аннулировать свои, а также дать сигнал, что через эстонскую границу, вероятно, проехать будет невозможно.