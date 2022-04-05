Латвия и Эстония высылают российских дипломатов и закрывают консульства РФ
Латвия и Эстония сокращают присутствие российских дипломатов в странах из-за полномасштабного вторжения в Украину
Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и сообщает МИД Эстонии.
"В свете преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, Латвия закрывает генеральные консульства РФ в Даугавпилсе и Лиепае и высылает 13 дипломатов и сотрудников", - заявил Ринкевичс.
МИД Эстонии вызвал посла РФ Владимира Липаева и вручил ему ноту о закрытии генерального консульства в Нарве и консульского отдела посольства в Тарту.
Эстония также решила объявить персона нон грата и выслать из страны 14 консульских сотрудников, семеро из которых имеют дипломатический статус.
Указанные лица должны покинуть Эстонию до 30 апреля.
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