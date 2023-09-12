Латвия и Эстония на фоне войны РФ в Украине заказали системы ПВО IRIS-T на €400 млн

Об этом сообщает Delfi.

Соответствующий договор был подписан 11 сентября. Эта инвестиция в противовоздушную оборону стала для Латвии и Эстонии самой большой в их истории.

Вооруженные силы Латвии до сих пор обладали только системой ПВО ближнего действия. Новая система способна сбивать вражеские летательные аппараты на расстоянии 40 км и высоте 20 км. Она будет связана с системами ПВО НАТО.

Отмечается, что общая закупка системы одного вида позволит Латвии и Эстонии не только сэкономить бюджет, но и при необходимости вести скоординированную оборону неба над регионом.

Министры этих Балтийских государств также подписали совместное письмо их немецкому коллеге Борису Писториусу об участии Латвии и Эстонии в инициативе "Небесный щит", которую возглавляет ФРГ. Эта инициатива направлена на создание европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны путем совместной закупки средств ПВО/ПРО и ракет к ним.

После заключения договора поставка будет осуществлена в течение 3 лет. К этому Латвия должна подготовить инфраструктуру и обучить персонал.

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Как уточняет "Польское радио", стоимость контракта составляет 400 миллионов евро.

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что варварская война, которую ведет РФ против Украины, показывает, что противовоздушная оборона "имеет решающее значение для защиты населения, оружия их силы и критической инфраструктуры от атак".