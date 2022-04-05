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Латвия готовится принять от 30 до 40 тысяч украинских беженцев

5 апреля, 2022 вторник
17:03
беженцы из Украины Латвия

МВД Латвии подготовит план приема от 30 до 40 тыс. вынужденно переселенных людей. Число украинских беженцев в Латвии уже превысило запланированные изначально 10 тысяч

Об этом сообщает информационное агентство "Leta".

По данным издания из 12 392 жителей Украины, 10 318 получили гуманитарные визы, а 2 074 – разрешения на временное проживание. Комитеты гражданской защиты Латвии помогли найти жилье 7 587 беженцам.

4 апреля правительство Латвии поддержало изменения в закон о поддержке граждан Украины. Они предполагают, что если местные власти сообщат о максимальном количестве украинских беженцев, установленном Кабинетом Министров, государство будет иметь право передать беженцев другим органам местного самоуправления. Министр внутренних дел Мария Голубева сказала, что это значит, что беженцев придется принимать "более или менее пропорционально" относительно численности населения муниципалитета и в соответствии с возможностями размещения.

Законопроект еще должен быть принят Сеймом, постановления Кабинета Министров будут предусматривать более детальный механизм перераспределения беженцев. Однако этот механизм не стоит воспринимать абсолютно, а именно, если местные власти сообщат, что у них исчерпаны возможности для проживания, то, по словам министерши, "мы обязательно пойдем и попытаемся что-нибудь придумать".

"Но должен быть общий принцип и солидарность между местными органами власти. Учитывая перегруженность Риги и других крупных городов, было бы справедливо, чтобы другие органы местного самоуправления участвовали. По крайней мере, в моем разговоре с Латвийской ассоциацией крупных городов не было никакого недоразумения" , – сказала министр.

  • Напомним, Латвия и Эстония высылают российских дипломатов и закрывают консульства РФ.

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