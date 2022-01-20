Латвия готова предоставить Украине летальные и нелетальные вооружения

Об этом заявил министр обороны Артис Пабрикс, сообщает DW.



Детали о том, какие именно вооружения получит Украина, будут обнародованы после их доставки. В то же время Пабрикс отметил, что Латвия не рассматривает возможность отправки в Украину своих военнослужащих.



Министр раскритиковал сдержанность ряда стран ЕС по предоставлению Украине оборонного оружия.



"Очень сожалею, что есть несколько европейских стран, которые по разным причинам не готовы к этому. Я не считаю это правильным", - сказал Пабрикс.

Напомним, Литва готова передать Украине летальное оружие на фоне возможного вторжения России.

6 января министр обороны Латвии Артикс Пабрикс заявил, что страна выделит Украине оружие и военную технику.

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