Латвия готова предоставить Украине летальные и нелетальные вооружения
На фоне российской угрозы власть Латвии предоставит Киеву летальные и нелетальные вооружения
Об этом заявил министр обороны Артис Пабрикс, сообщает DW.
Детали о том, какие именно вооружения получит Украина, будут обнародованы после их доставки. В то же время Пабрикс отметил, что Латвия не рассматривает возможность отправки в Украину своих военнослужащих.
Министр раскритиковал сдержанность ряда стран ЕС по предоставлению Украине оборонного оружия.
"Очень сожалею, что есть несколько европейских стран, которые по разным причинам не готовы к этому. Я не считаю это правильным", - сказал Пабрикс.
- Напомним, Литва готова передать Украине летальное оружие на фоне возможного вторжения России.
- 6 января министр обороны Латвии Артикс Пабрикс заявил, что страна выделит Украине оружие и военную технику.
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