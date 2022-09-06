Латвия готова помочь отстроить инфраструктуру Черниговщины, разрушенную в результате российских обстрелов

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины .

Как говорится в сообщении, сегодня, 6 сентября, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко проинформировал иностранных гостей о работе онлайн-платформы, содержащей подробную и актуальную информацию обо всех объектах в Украине, разрушенных или поврежденных в результате российского вторжения.

"Кирилл Тимошенко предложил представителям Латвии рассмотреть предложение о восстановлении частных домов в Черниговской области, которые были повреждены во время боевых действий. Он подчеркнул, что представители Латвийской Республики смогут ознакомиться с полным пакетом документации о плане быстрого восстановления региона на онлайн-платформе", - пишет ОП .

Парламентская секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевича отметила, что ее страна и дальше будет поддерживать Украину во время войны, в том числе путем присоединения к восстановлению.

"Латвия заинтересована в сотрудничестве по восстановлению объектов в Черниговской области – соответствующие решения должны быть приняты на правительственном уровне", – сказала она.

Парламентская секретарь МИД Латвии также добавила, что местные громады должны как можно скорее получить помощь в восстановлении школ, больниц и энергосетей в преддверии зимы.

Кроме того, заместитель руководителя ОП рассказал о проекте возведения жилых комплексов для людей, потерявших жилье в результате вторжения России.

Тимошенко представил делегации план, предусматривающий скорейшее восстановление поврежденной инфраструктуры в деоккупированных городах и громадах накануне зимы.

"Он подчеркнул, что возвращающиеся домой украинцы должны иметь крышу над головой и все коммуникации. Также необходимо, чтобы функционировали школы и детские сады", - говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Ранее президент и министр обороны Латвии призвали Запад передать Украине самолеты и танки.

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