Трагедия в Броварах: как мир реагирует на падение вертолета с руководством МВД Украины
Ряд стран выразили соболезнования украинскому народу из-за трагедии с вертолетом в Броварах, в которой погибло руководство МВД и дети
О трагедии в Броварах европейские лидеры написали в твиттере.
"Выражаю свои глубочайшие соболезнования украинским властям и народу в связи с катастрофой вертолета, в результате которой сегодня утром погибли 16 человек, в том числе министр внутренних дел. Мои мысли с жертвами и их семьями", - написала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
"Эстония скорбит вместе с вами. Еще одно трагическое напоминание о невероятно высокой цене, которую платит Украина в своей борьбе за свободу против России", - подчеркнула премьер Эстонии Кая Каллас
Глава МИД Латвии назвал ужасным известие о смертельной катастрофе вертолета с руководством МВД Украины.
"Скорбим по жертвам на земле, глубокие соболезнования родным и близким, желаю скорейшего выздоровления раненым", - отметил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
К выражению соболезнования погибшим в результате крушения присоединился также президент Польши Анджей Дуда.
"С глубокой грустью узнал о падении вертолета в Броварах под Киевом, в результате чего погибли люди, в том числе высшее руководство МВД Украины. Мои мнения с семьями и близкими погибших", - написал он.
- В среду, 18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет , в результате чего погибли 18 человек, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что на борту вертолета находились 9 человек: 6 членов оперативной группы МВД, а также 3 члена экипажа ГСЧС.
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