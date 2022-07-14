Латвия демонтирует 69 памятников советскому и нацистскому режимам

Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что еще 23 июня вступил в силу закон "О запрете экспонирования и демонтаже объектов, прославляющих советские и нацистские режимы, на территории Латвийской Республики". Этот закон устанавливает срок и организацию процедуры сноса памятника в парке Победы в Риге. Также закон делегировал Кабинету министров Латвии составление списка других подобных объектов на территории страны, подлежащих демонтажу.

В конце июня Управление национальным культурным наследием, Латвийский союз художников и Латвийский музей оккупации приняли решение, что снести нужно 69 объектов.

Эти объекты находятся во всех исторических краях Латвии, на территории 23 самоуправлений. Большинство мемориалов расположены на краях и редко посещаются.

Наиболее известные памятники советской эпохи находятся в городах государственного значения. Такие объекты есть в Лиепае, Резекне и Даугавпилсе. В дополнение к уже предназначенному для сноса памятника в Пардаугаве в Риге обнаружено несколько других мемориалов советских времен, которые будут демонтированы, в частности в Межапарке и Румбуле.

В Курземе такие памятники находятся в Лажской волости, Медской и Бунской волости Южнокурземского края, Алсунгсвской волости Кулдызского края, Гудениецкой и Рендской волостях Кулдызского края, Калетской и Вайнедской волостях Южнокурземского края.

В Земгале памятники находятся в Яунсвирлауской волости Елгавского края, Межотненской волости Баушского края.

В Видземе будут демонтированы памятники в Аннской волости, Яуналуксненской волости, Аннской волости, Лиепнской волости и Малупской волости Анненского края, Друвиенской, Белявской и Стамериенской волостях Гулбенского края, Гауинской волости Смилтенского края, Скань.

В Латгале объекты, подлежащие демонтажу, находятся в Лудзи, Рунденской, Малнавской, Голышевской и Пасиенской волостях Лудзенского края, в Балве, в Балтыновской и Тилжской волостях Балвского края, в Краславе, в Шкяунской, Комбульской и Константиновской Скрудалиенские волости Аугшдаугавского края.

Отдельные самоуправления уже решили, что делать с памятниками, предназначенными для демонтажа, например, перенести их на кладбище, где похоронены воины советской армии.