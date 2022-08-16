Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, передает Delfi .

По словам премьера, в дальнейшем действие разрешений на проживание в основном не будут продлевать, кроме редких случаев. Кариньш добавил, что в ближайшие недели в правительстве по этому вопросу примут конкретные решения.

Глава латвийского правительства также отметил, что сейчас гражданам России не выдают виз, кроме исключительных случаев, а также практически не выдают виды на жительство.

Парламентский секретарь министерства иностранных дел Латвии Занда Калниня-Лукашевича объяснила, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки. В случае, если гражданин России или Беларуси состоит в браке с гражданином Латвии, то основание для получения вида на жительство будет считаться достаточным.

По мнению латвийских высших должностных лиц, у граждан России больше не будет возобновляемых видов на жительство, кроме особых случаев.

Издание "Латвийские общественные СМИ" отмечает , что, по данным управления по делам гражданства и миграции, в настоящее время более 9 тыс. россиян имеют разрешение на временное проживание в Латвии.

В то же время более 37 тыс. граждан России имеют вид на постоянное проживание - большое количество таких лиц объясняют наличием латвийских неграждан, которые, проживая в Латвии, решили получить российское гражданство.

9 августа премьер Эстонии Каллас в очередной раз призвала прекратить выдавать россиянам туристические визы в Европу.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

10 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.

В обращении к участникам 23-го собрания политически репрессированных в Икшкиле 13 августа президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что будут введены дополнительные санкции против России, в частности Латвия должна пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и аннулировать их поддерживающим военную агрессию.

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