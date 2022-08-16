Латвия будет продлевать россиянам временные виды на жительство только в исключительных случаях, - премьер
Правящая коалиция Латвии достигла договоренности о том, как изменить принципы, по которым гражданам России в Латвии возобновляют выданные временные виды на жительство
Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, передает Delfi .
По словам премьера, в дальнейшем действие разрешений на проживание в основном не будут продлевать, кроме редких случаев. Кариньш добавил, что в ближайшие недели в правительстве по этому вопросу примут конкретные решения.
Глава латвийского правительства также отметил, что сейчас гражданам России не выдают виз, кроме исключительных случаев, а также практически не выдают виды на жительство.
Парламентский секретарь министерства иностранных дел Латвии Занда Калниня-Лукашевича объяснила, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки. В случае, если гражданин России или Беларуси состоит в браке с гражданином Латвии, то основание для получения вида на жительство будет считаться достаточным.
По мнению латвийских высших должностных лиц, у граждан России больше не будет возобновляемых видов на жительство, кроме особых случаев.
Издание "Латвийские общественные СМИ" отмечает , что, по данным управления по делам гражданства и миграции, в настоящее время более 9 тыс. россиян имеют разрешение на временное проживание в Латвии.
В то же время более 37 тыс. граждан России имеют вид на постоянное проживание - большое количество таких лиц объясняют наличием латвийских неграждан, которые, проживая в Латвии, решили получить российское гражданство.
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