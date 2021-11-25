"Лацио" поиздевался над "Локомотивом" в Москве и вышел в следующий раунд ЛЕ
В 5-м туре группового этапа Лиги Европы римский "Лацио" в Москве разгромил местный "Локомотив"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился разгромной победой "Лацио" В Москве римляне забили "Локомотиву" три мяча и не пропустили ни одного. Дубль оформил Чиро Иммобиле, а точку во встрече на 87-й минуте поставил Педро.
После 5-го тура Лиги Европы "Лацио" с 8 очками занимает вторую позицию в группе E. Лидером квартета с 11 пунктами является турецкий "Галатасарай". Третьим идет французский "Марсель" (4 балла).
"Локомотив" – четвертый с 2 очками.
Лига Европы
5-й тур
25 ноября
"Локомотив" (Россия) – "Лацио" (Италия) 0:3
Голы: Иммобиле, 56 (пен.), 63 (пен.), Педро, 87
- 25 ноября в 5-м туре группового раунда Лиги Европы английский "Вест Хэм" победил венский "Рапид".
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