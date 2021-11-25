"Лацио" поиздевался над "Локомотивом" в Москве и вышел в следующий раунд ЛЕ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился разгромной победой "Лацио" В Москве римляне забили "Локомотиву" три мяча и не пропустили ни одного. Дубль оформил Чиро Иммобиле, а точку во встрече на 87-й минуте поставил Педро.



После 5-го тура Лиги Европы "Лацио" с 8 очками занимает вторую позицию в группе E. Лидером квартета с 11 пунктами является турецкий "Галатасарай". Третьим идет французский "Марсель" (4 балла).



"Локомотив" – четвертый с 2 очками.



Лига Европы



5-й тур



25 ноября



"Локомотив" (Россия) – "Лацио" (Италия) 0:3



Голы: Иммобиле, 56 (пен.), 63 (пен.), Педро, 87

25 ноября в 5-м туре группового раунда Лиги Европы английский "Вест Хэм" победил венский "Рапид".