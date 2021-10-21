"Лацио" и "Марсель" сыграли вничью в центральном матче Лиги Европы
Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Лацио" и "Марсель" сыграли вничью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Центральный матч 3-го тура Лиги Европы закончился вничью. "Лацио" и "Марсель" не сумели забить ни одного мяча.
После 3-х матчей "Лацио" и "Марсель" остались на своих прошлых позициях. Римляне вторые с 4 баллами, а французы третьи с 2 очками. Лидером группы E является "Галатасарай" с 4 пунктами, у них один матч в запасе, против "Локомотива". У россиян 1 балл.
Лига Европы
3-й тур
Двадцать первое октября
"Лацио" (Италия) - "Марсель" (Франция) 0:0
- 20 октября в 3-м туре группового этапа Лиги Европы английский "Лестер" победил московский "Спартак" .
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