"Лацио" и "Марсель" сыграли вничью в центральном матче Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Центральный матч 3-го тура Лиги Европы закончился вничью. "Лацио" и "Марсель" не сумели забить ни одного мяча.



После 3-х матчей "Лацио" и "Марсель" остались на своих прошлых позициях. Римляне вторые с 4 баллами, а французы третьи с 2 очками. Лидером группы E является "Галатасарай" с 4 пунктами, у них один матч в запасе, против "Локомотива". У россиян 1 балл.



Лига Европы



3-й тур



Двадцать первое октября



"Лацио" (Италия) - "Марсель" (Франция) 0:0

20 октября в 3-м туре группового этапа Лиги Европы английский "Лестер" победил московский "Спартак" .