"Лацио" дожал "Удинезе" в овертайме и вышел в четвертьфинал Кубка Италии, римлян ждет матч с "Миланом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Основное время матча "Лацио" - "Удинезе", проходившем в Риме, завершилось со счетом 0:0. Команду, сыграющую в четвертьфинале Кубка Италии, пришлось решать в овертайме.



Победный мяч на 106-й минуте забил главный бомбардир "Лацио" Чиро Иммобиле.



В четвертьфинале КУ "Лацио" встретится против "Милана".



Кубок Италии



1/8 финала



18 января



"Лацио" – "Удинезе" 1:0



Гол: Иммобиле, 106

14 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Милан" победил "Дженоа" в овертайме.