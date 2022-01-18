"Лацио" дожал "Удинезе" в овертайме и вышел в четвертьфинал Кубка Италии, римлян ждет матч с "Миланом"
В 1/8 финала Кубка Италии по футболу римский "Лацио" минимально победил "Удинезе"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Основное время матча "Лацио" - "Удинезе", проходившем в Риме, завершилось со счетом 0:0. Команду, сыграющую в четвертьфинале Кубка Италии, пришлось решать в овертайме.
Победный мяч на 106-й минуте забил главный бомбардир "Лацио" Чиро Иммобиле.
В четвертьфинале КУ "Лацио" встретится против "Милана".
Кубок Италии
1/8 финала
18 января
"Лацио" – "Удинезе" 1:0
Гол: Иммобиле, 106
- 14 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Милан" победил "Дженоа" в овертайме.
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