Латинская Америка и Океания присоединились к противостоянию российскому давлению на Украину, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что партнеры из Латинской Америки и Океании присоединились к противостоянию российскому шантажу Украины
Об этом он сказал на брифинге 15 февраля, передает Еспресо.TV .
Глава МИД отметил, что внешнеполитическая команда Украины продолжает находиться на постоянной связи с партнерами. Он напомнил, что провел телефонные переговоры с главами дипломатии Турции, Австрии, Молдовы, государственным секретарем США, генеральным секретарем ООН, министром иностранных дел Бразилии, и 15 февраля перед брифингом беседовал с министром иностранных дел Новой Зеландии.
Кулеба также подчеркнул, что Карибское содружество КАРИКОМ, объединяющее ключевые экономики Карибского региона, поддержало Украину и сделало отдельное заявление относительно созданного РФ кризиса безопасности и призвало снизить напряжение.
"Эта глобальная география контактов свидетельствует о том, что в противостоянии российскому шантажу и давлению Украине действительно удалось создать глобальную коалицию партнеров. Происходящее в Украине - это не только украинская или европейская проблема, это даже больше чем евроатлантическая проблема - речь идет действительно о безопасности мира. И именно поэтому наши партнеры из Латинской Америки, из Океании отзываются на эту проблему и прилагают усилия для ее решения имеющимися в их распоряжении средствами", - сказал глава МИД.
Он добавил, что для нас ключевым является то, что Украина никогда не останется наедине со страной-агрессором.
- Напомним, 15 февраля Рада приняла обращение к ООН, Европарламенту, НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ и иностранным государствам по поводу недопустимости военного шантажа со стороны РФ.
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