Лас-Вегас будет после победы. Бизнес Киева просят отказаться от яркой рекламы вечером

Первым с таким призывом обратился генеральный директор холдинга "Ясно" Сергей Коваленко.

"Персональная просьба к бизнесам. Отключите рекламу светловую. Как внутреннюю, так и уличную", - написал он у себя на фейсбуке.

"Сегодня очередной трудный для энергетики день. Поэтому прошу сегодня перейти в режим максимальной экономии потребления. Наша цель для всего города Киев – 35-40%", – пояснил Коваленко.

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Гендиректора "Ясно" поддержала Наталья Емченко, директор по коммуникациям инвестиционной группы "Систем Кэпител Менеджмент" (СКМ), владеющая энергетической компанией ДТЭК.

"Должны сократить потребление на 35-40%, чтобы сократить вероятность отключений. И большая просьба к бизнесу - сегодня выключить вывески и витрины. Давайте отложим освещение класса Лас Вегас на после Победы", - отметила Емченко.

На необходимости отказа от чрезмерного потребления электроэнергии с 17.00 до 23.00 субботы, 15 октября 2022 года, говорится и в обращении Киевской городской государственной администрации.

Напомним, утром 15 октября кафиры нанесли ракетный удар по одной из общин Киевщины и повредили объект электроэнергетики.

После этого жителей трех областей – Киевской, Житомирской, Черниговской – местные власти попросили ограничить потребление электроэнергии.

После мощных вражеских ударов по воздуху по системе производства и распределения электроэнергии в понедельник-вторник, 10-11 октября, в ряде украинских областей начались веерные отключения. Днем 13 октября государственная компания "Укрэнерго" заявила об их прекращении. Этого удалось добиться за счет приостановки экспорта украинской электроэнергии за границу.

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