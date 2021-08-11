Лапутина обсудила поддержку украинских ветеранов с представителем Госдепа

Об этом Фаучер написал в Twitter.



Он выразил надежду на сотрудничество с министерством по поддержке ветеранов российско-украинской войны.

"Продуктивно обсудили усилия по реинтеграции ветеранов боевых действий в украинское общество с министром по делам ветеранов Юлией Лапутина. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с нашими украинскими партнерами о предоставлении этим героям поддержки, которую они заслуживают", - написал Фаучер.