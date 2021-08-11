Лапутина обсудила поддержку украинских ветеранов с представителем Госдепа
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина обсудила вопросы поддержки украинских ветеранов с и.о. помощника секретаря Бюро операций по урегулированию и стабилизации конфликтов Государственного Департамента США Робертом Дж. Фаучером
Об этом Фаучер написал в Twitter.
Он выразил надежду на сотрудничество с министерством по поддержке ветеранов российско-украинской войны.
"Продуктивно обсудили усилия по реинтеграции ветеранов боевых действий в украинское общество с министром по делам ветеранов Юлией Лапутина. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с нашими украинскими партнерами о предоставлении этим героям поддержки, которую они заслуживают", - написал Фаучер.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.95
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.65
- Актуальное
- Важное